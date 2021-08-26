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АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - Лечение от коронавируса в инфекционных стационарах Алматы получают более 6 тыс. человек, в том числе 169 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За 24 августа 2021 года зарегистрировано 1590 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1515 случаев с симптомами и 75 без симптомов. Выписано всего - 676, поступило - 667. Итого в инфекционных стационарах (8910 коек) физически находится 6021 человек (169 детей). В ОРИТ всего - 467. На ИВЛ - 35, на неинвазивной ИВЛ - 188, High flow занято - 223 аппаратов", - сообщили в управлении общественного здоровья города Алматы.

Кроме того, на сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 12 868 пациентов, симптомами - 12 369 с легкой и средней степенью, без симптомов - 499.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 3585 человек, вторым компонентом - 7729 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 24 августа вакцинировано I компонентом 849 542 человека, II компонентом 691 848 человек.

Всего с начала пандемии в городе Алматы зарегистрировано 136 603 случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 6435 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (ПЦР-).

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