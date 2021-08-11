"Легкие не выдерживают": заведующий реанимацией в Нур-Султане назвал причины заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Заведующий реанимацией инфекционного госпиталя на базе ННЦТО в столице Павел Останин рассказал о ситуации с коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кто-то дома лежит до последнего, а кто думает, что "пронесет". В конечном итоге, что происходит?! Поступают с сатурацией 40, без сознания. Ну, вот как вылечить? Боремся до последнего, стараемся. Прямо сейчас есть "свежие" пациенты и давно болеющие. Средний срок нахождения в реанимации у нас 21 день. Максимальные сроки с положительным исходом - 50 дней", - говорит врач.

Только из этого стационара за весь период его перепрофилирования с выздоровлением выписались более 1000 пациентов. Но медработники данного госпиталя не отмечают снижения нагрузки. Не успевают они радоваться свободным койкам, как на место "бывших пациентов" поступают новые, и причем в тяжелой форме. Самому молодому находящемуся здесь пациенту 22 года. Врач заверил, что пациенты, которые здесь лежат, мечтают о глотке свежего воздуха, мечтают сделать вдох полной грудью.

Основная проблема в том, что летом очень много пациентов, посторонние контакты - и никакой социальной дисциплины. Люди думают, что это их не коснется, пока не окажутся под ИВЛ. Поступают и антиваксеры, которые думают, что вакцина убивает, и противники ковида, сторонники теории заговора. А потом под ИВЛ они все равны, когда начинают задыхаться под ИВЛ - начинают понимать, что важно, а что нет. Легкие не выдерживают и просто "рвутся", - добавил врач Павел Останин.

Как отмечают специалисты, если раньше все ограничивалось в основном поражением легких, то сейчас пациенты страдают расстройством желудочно-кишечного тракта, нарушением нервной системы и болями в суставах, а это характерно для нового штамма коронавируса – Дельта.

На сегодня 256 пациентов находятся в отделении реанимации, на ИВЛ - 43 человека. Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Сформировав коллективный иммунитет, город сможет вернуться к докарантинному режиму, когда не было локдаунов и карантинных ограничений, отмечают в столичном акимате.





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