Легкие переболевшего коронавирусом на снимке выглядят хуже, чем легкие курильщика

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Доктор Бриттани Бэнкхед-Кендалл, доцент Центра медицинских наук Техасского технологического университета рассказала о последствиях COVID-19 для легких, передает Kazakhstan Today.

Доктор Бриттани Бэнкхед-Кендалл поделилась тремя рентгеновскими снимками: здорового человека, курильщика и пациента с легким течением COVID-19.

Врач объяснила, что здоровые легкие на рентгене прозрачные. Легкие курильщика местами белые из-за рубцов. После коронавируса на легких видны обширные непрозрачные участки. Это происходит из-за сильного рубцевания, вызванного COVID-19 и нехваткой воздуха", - пишет пресс-служба МВК по нераспространению коронавируса.

Специалист объяснила, что коронавирус часто приводит к осложнениям типа пневмонии, возникающей, когда легкие наполняются жидкостью и воспаляются. У переболевших появляются хронические кашель, одышка, повреждения выстилающих дыхательные пути от носа до легких эпителиальных клеток. Осложнения наблюдались у 70-80% переболевших COVID-19 бессимптомно.

Бэнкхед-Кендалл обеспокоена тем, что многие эксперты в области здравоохранения концентрируются на показателях смертности, а не на долгосрочных последствиях для выздоровевших.

Кроме того, врач призвала немедленно обращаться за медицинской помощью в случае сохранения одышки после выздоровления от COVID-19.





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