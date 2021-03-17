Лекарства отгружены: жителей Алматы заверили в своевременных поставках востребованных лекарств

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - В 375 аптеках Алматы постоянно проверяется наличие лекарств по 22 основным позициям, входящим в протокол лечения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге в РСК координатор по лекарственному обеспечению города Алматы, председатель правления "Алматы Финанс" Тимур Хаиров, районные акиматы города осуществляют мониторинг наличия 22 лекарственных препаратов, входящих в протокол лечения COVID-19, в 375 аптеках города.

По его словам, в аптеках Алматы в соответствии с новыми предельными ценами уже реализуют "Кардиомагнил".

Ранее сообщалось, что были утверждены новые предельные цены на препараты "Кардиомагнил 150 миллиграммов №100" и "Кардиомагнил 75 миллиграммов №100" для оптовой реализации в размере 1166 тенге и 884 тенге, соответственно, что повлекло временные перебои с поставками "Кардиомагнила". Но в аптеках города имелись другие препараты с таким же международным непатентованным наименованием "Ацетилсалициловая кислота". Это такие лекарства, как "Тромбопол НЕО", "Асс тромбин", "Тромбо АСС" и другие", - напомнили в РСК.

Отмечается, что поставщиком "Кардиомагнила" в Республику Казахстан является дочерняя организация производителя "Кардиомагнила" - ТОО ДО "Нижфарм".

Нами получено официальное подтверждение от компании, что ими на сегодня импортировано в наличии около 1 млн упаковок этого препарата, подтверждена готовность поставлять его в полном соответствии с утвержденными в РК предельными оптовыми ценами оптовым поставщикам по всему Казахстану. Компания уже осуществила отгрузку поставщикам для быстрой поставки в аптеки Республики, включая аптеки города Алматы ", - сказал Хаиров.

По его информации, оптовые компании уже получили около 11 тыс. упаковок "Кардиомагнила" в соответствии с новыми предельными ценами, их доставкой в аптеки города Алматы для розничной реализации.

Ранее сообщалось, что стабилизационный фонд антиковидных лекарственных препаратов был создан решением акимата города Алматы в июле 2020 года. На его формирование путем выдачи льготных займов было выделено около 5 млрд тенге по оборотной схеме.

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