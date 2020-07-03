Лекарства повышенного спроса прибудут в Мангистау до конца недели

Актау. 2 июля. Kazakhstan Today - Заместитель акима Мангистауской области Каныбек Жумашев и заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Ринат Кубатаев посетили склады с медикаментами, передает Kazakhstan Today.

В рамках встречи с руководителями всех четырех крупных оптовых складов были обсуждены вопросы касательно лекарств. Основные требования, предъявленные представителям компаний:

Согласно договоренностям, до конца текущей недели своевременно должен быть доставлен заявленный объем лекарств.

Доставленные медикаменты в равных объемах и в краткие сроки должны быть распределены по всем аптекам городов и районов области.

Контроль ценовой политики.

Каныбек Жумашев отметил, что акимат области, а также оперативный штаб готовы оказать всестороннюю поддержку. Главное - оперативно обеспечить население необходимым объемом лекарств.

Руководители складов отметили, что грузовые автомобили с лекарствами повышенного спроса уже выехали и направляются в регион. До конца текущей недели они прибудут в Мангистау. Необходимые противовирусные и жаропонижающие медикаменты уже поставляются в аптеки по соглашению.

Также специалисты отметили, что в случае обнаружения необоснованного завышения цен в аптеках, необходимо обращаться в областной штаб с предъявлением доказательств.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ситуации на лекарственном рынке страны и обеспечении аптек и медицинских организаций медикаментами. По словам министра, основной ажиотаж сейчас связан с розничной сетью аптек. Он отметил, что за реализацию лекарств выше предельной цены предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, за повторное нарушение - приостановление лицензии.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд РФ, и группа компаний "ХимРар" объявили о производстве в июне первых 100 тыс. курсов российского препарата против коронавируса - "Авифавира". В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности.

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