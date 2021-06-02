Лидерам проекта Ashyq предоставят дополнительные льготы по условиям работы

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Число участников проекта Ashyq в Казахстане превысило 8 тыс. и увеличилось на 2 тыс. за последние 2 недели. Число пользователей за 2 недели выросло с 1,4 млн до 2 млн человек. Лидерам проекта решено предоставить дополнительные льготы по условиям работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, с момента внедрения Ashyq в общественных местах выявлено 3556 граждан с положительным результатом ПЦР-теста на КВИ и 3012 контактных лиц.

Данная статистика показывает, что, к сожалению, некоторые граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для окружающих. С учетом положительного эффекта от внедрения проекта, совместно с НПП "Атамекен" разработаны критерии поощрения лидеров проекта", - сообщил сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, лидеры проекта будут определяться по количеству фиксаций на объекте в течение двух недель, в зависимости от вида деятельности. Данный подход учитывает особенности столицы и городов республиканского значения.

Участники, получившие статус Лидера проекта Ashyq, будут получать дополнительные льготы по времени и условиям работы. Также прорабатывается вопрос включения в Ashyq объектов туристической отрасли, образовательных центров, детских оздоровительных организаций.

В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, наблюдается постепенный выход регионов из красной зоны, заболеваемость, согласно прогнозу, развивается по реалистичному сценарию", - резюмировал Цой.

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