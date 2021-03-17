Локдаун введут в Алматинской области

Талдыкорган. 16 марта. Kazakhstan Today - За последнюю неделю темп прироста заболевших коронавирусом в Алматинской области составил 0,6%, за сутки зарегистрировано 99 случаев. Загруженность инфекционного стационара составляет 43%, реанимационных коек - 15%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня аким области Амандык Баталов, выступивший с кратким докладом о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе на заседании правительства, медицинские организации области обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Количество коек инфекционного стационара увеличено на 412 и составляет 1550 единиц.

С начала текущего года 11 ПЦР-лабораториями проведено 137 тысяч тестов. 391 мобильная бригада оказала более 50,7 тысячи медуслуг на дому пациентам с подозрением на КВИ.

В связи с ростом заболеваемости в области усилен карантинный режим.

Работа дошкольных организаций, объектов общественного питания, религиозных объединений, общественных бань и транспорта ограничена до 17.00, развлекательных объектов и ресторанов - до 21.00 с учетом норм наполняемости. В выходные дни в области будет введен полный локдаун.

В связи с высокой миграцией населения между Алматы и областью наблюдается наибольший рост заболеваемости в пригородных районах Жамбылском, Карасайском, Талгарском, Енбекшиказахском, Илийском. В связи с этим главными санитарными врачами приняты отдельные постановления по усилению ограничительных мер", - сказал Амандык Баталов.

В регионе усилена работа мониторинговых групп по соблюдению карантинных мер. Так, с 1 января в ходе 6797 рейдов выявлено 449 нарушений карантинного режима, составлено 410 протоколов.

Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится в 30 прививочных пунктах, привито 6883 человека.

На сегодня Алматинская область находится в "желтой" зоне по коронавирусу. В больницах проходят лечение 685 человек, из них 22 находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 23.59 15 марта в Казахстане зарегистрировано 225 685 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 225 685 случаев, из них в Алматинской области - 11 810 (+99).

Ранее стало известно о введении локдауну в Нур-Султане.

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