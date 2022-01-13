Люди старше 60 лет смогут ревакцинироваться препаратом Pfizer

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане расширен выбор препаратов для ревакцинации уязвимых слоев населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Не только детям и беременным, но и лицам старше 60 лет будет предложена для ревакцинации вакцина Pfizer (Comirnaty)", - сказала на заседании правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
Она также отметила, что в связи с резким ухудшением эпидситуации по коронавирусу, на очередное заседания МВК будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в "красной" зоне.
В свою очередь, премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что в стране наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская область перешли в "красную" зону. В "желтой" зоне уже шесть регионов.
Наша основная задача – держать эпидситуацию под контролем. Необходимо усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований", - сказал он.
Глава кабмина поручил Министерству здравоохранения и акиматам увеличить количество ПЦП-тестирований, провести оперативный мониторинг и обеспечить готовность медицинских работников, больничных резервных мест, а также достаточность лекарственных средств и медицинских изделий.
Активизировать работу мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому, обеспечения их бесплатными лекарственными средствами. Кроме того, проработать меры по недопущению в аптеках дефицита лекарств", - поручил он.
Отметив очень низкие темпы ревакцинации, Смаилов поручил Минздраву и акиматам увеличить темпы ревакцинации населения. Акимам регионов взять этот вопрос на личный контроль.