Токаеву доложили об эпидобстановке и подготовке к производству вакцины "Спутник V"

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о санитарно-эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах социально-экономического развития, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства доложил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составляет 0,4%, а показатель репродуктивности вируса по Казахстану - 0,9. Заполняемость инфекционных коек - 28%, реанимационных - 20%.

К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19 находится Атырауская область, в "желтой зоне" - Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, все остальные регионы - в "зеленой зоне"", - сообщает Акорда.

Мамин также доложил, что в марте 2021 года в Кордайском районе Жамбылской области будет введен в эксплуатацию биофармацевтический завод по производству вакцин мощностью 60 млн доз в год. Одновременно идет подготовка к началу промышленного производства российской вакцины "Спутник V" в Караганде.

Глава государства также был проинформирован о мерах по привлечению инвестиций и реализации проектов регионального развития, поддержке занятости населения и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства