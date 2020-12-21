Система Orphus

Токаеву доложили об эпидобстановке и подготовке к производству вакцины "Спутник V"

20.12.2020 12556
Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о санитарно-эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах социально-экономического развития, передает Kazakhstan Today.
 
Глава правительства доложил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составляет 0,4%, а показатель репродуктивности вируса по Казахстану - 0,9. Заполняемость инфекционных коек - 28%, реанимационных - 20%. 
 

К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19 находится Атырауская область, в "желтой зоне" - Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, все остальные регионы - в "зеленой зоне"", - сообщает Акорда.

 
Мамин также доложил, что в марте 2021 года в Кордайском районе Жамбылской области будет введен в эксплуатацию биофармацевтический завод по производству вакцин мощностью 60 млн доз в год. Одновременно идет подготовка к началу промышленного производства российской вакцины "Спутник V" в Караганде.
 
Глава государства также был проинформирован о мерах по привлечению инвестиций и реализации проектов регионального развития, поддержке занятости населения и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.
 
Напомним, 19 декабря началась заключительная III фаза клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in, в рамках которой проводится вакцинация трех тысяч добровольцев.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая