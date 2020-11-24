Мамин поручил МЗ изменить порядок регулирования цен на лекарства

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - На заседании рассмотрен ход исполнения поручений Касым-Жомарта Токаева, данных на заседании МВК 16 ноября, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, рост заболеваемости коронавирусом фиксируется практически во всех регионах Казахстана. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,07. Заполняемость инфекционных коек - 22%, реанимационных - 17%.

В "красной зоне" находятся 5 регионов: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская области. В "желтой зоне" 2 региона: Западно-Казахстанская область и Нур-Султан.

Глава правительства поручил министерствам здравоохранения, индустрии совместно с акиматами завершить поставку медицинского оборудования и обеспечить полную укомплектованность реанимационных отделений инфекционных стационаров.

Премьер-министр поручил обеспечить 100%-ную готовность ведомственных больниц и госпиталей на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Министерствам внутренних дел, труда, образования, обороны совместно с акиматами поручено усилить контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий в организованных коллективах.

Министерству здравоохранения, акиматам дано поручение принять меры по обеспечению достоверности лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. При этом в целях обеспечения прозрачности исследований до 1 декабря. Будет завершена интеграция лабораторий с единой информационной системой.

Министерству здравоохранения поручено в недельный срок изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты в целях снижения предельной стоимости лекарств. Агентству по защите и развитию конкуренции дано поручение проводить анализ конъюнктуры цен на зарубежных фармацевтических рынках для недопущения завышения стоимости антиковидных препаратов в РК.

По состоянию на 23.59 22 ноября в Казахстане выявлено 126 182 заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в стране выявлено 716 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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