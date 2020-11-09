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Мамин поручил стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Восточно-Казахстанской области

08.11.2020 8587
Мамин поручил стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Восточно-Казахстанской области
Усть-Каменогорск. 8 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки посетил Ситуационный центр Восточно-Казахстанской области и провел селекторное совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, передает Kazakhstan Today.
 
С докладами об эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах доложили акимы Восточно-Казахстанской области, Усть-Каменогорска, Семея, Зайсанского района, Риддера, района Алтай и министр здравоохранения Алексей Цой.
 
На данный момент 50% заболевших коронавирусной инфекцией в РК приходится на Восточно-Казахстанскую область. По числу заболевших область находится в красной зоне. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в регионе выросла в 5,4 раза, ежедневно регистрируется свыше 350 случаев, выросло количество тяжелых больных.
 
Репродуктивное число R за 7 дней составляет 1,25. Загруженность инфекционных коек достигла 23%, реанимационных коек – 27,8%. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в городах Усть-Каменогорске и Семее. 
 
В Восточно-Казахстанской области действует Центр локализации очагов, координирующий работу 584 мобильных медицинских бригад. Сегодня на линии 516 бригад, которые контролируют 1978 очагов инфекции и 4709 контактных лиц. При необходимости возможно формирование дополнительно 100 бригад.
 
В регионе функционируют 30 инфекционных стационаров с 3254 инфекционными койками, из которых 205 реанимационные. Дополнительно укомплектованы 10 резервных стационаров с 2756 инфекционными койками, включая 194 реанимационных.
 
Медицинские учреждения обеспечены 346 аппаратами ИВЛ и 1142 кислородными концентраторами. 21 стационар имеет централизованное кислородное обеспечение.
 
Для пополнения стабилизационного фонда из местного бюджета выделено 1,9 млрд тенге, что позволило сформировать двухмесячный запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях. Парк машин скорой медицинской помощи пополнен на 60 единиц, до конца года ожидается поставка дополнительно 156 машин.
 
В Восточно-Казахстанской области действуют 13 лабораторий по диагностике COVID-19. Обследовано 311 тыс. человек, в том числе за последние сутки 4743 чел. К 1 декабря планируется дополнительно открыть 5 ПЦР-лабораторий в городах Усть-Каменогорск и Семей, а также в Курчумском и Урджарском районах. Мощность тестирования будет доведена до 6 тыс. исследований в сутки. Работают 128 мониторинговых групп. Проведено 1627 рейдов с охватом 4651 объекта.
 
Глава правительства поручил акимату Восточно-Казахстанской области усилить работу по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, разъяснению населению санитарных требований и контролю за их соблюдением, укреплению первичной медико-санитарной помощи, созданию условий для пополнения медицинских учреждений квалифицированными кадрами.
 

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