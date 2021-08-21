Мамин призвал ЕАЭС к взаимному признанию паспортов вакцинации

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НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выступил за облегчение передвижения вакцинированных туристов по территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также за взаимное признание паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет РИА Новости , в пятницу, 20 августа, Аскар Мамин выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Он отметил, что страны союза успешно преодолели наиболее острую стадию кризиса, и это позволяет государствам-членам ЕАЭС возобновить работу над развитием наиболее пострадавших от COVID-19 секторов экономики, в частности, туризма.

Глава казахстанского кабмина подчеркнул, что одна из первостепенных задач в этом направлении - облегчение взаимного доступа граждан наших стран, взаимное признание паспортов вакцинации, формирование совместных туристических зон со смягченным карантинным режимом, дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры, необходимой для обеспечения беспрепятственного передвижения вакцинированных туристов по территории ЕАЭС.

Непринятие срочных мер для возобновления активности в туристическом секторе может привести к снижению долгосрочного потенциала роста отрасли, в том числе в связи с утерей человеческого и физического капитала, а также инвестиций", - пояснил Мамин.

Напомним, межправительственный совет стран ЕАЭС с участием премьер-министров государств-участников проходил 19 и 20 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан). По итогам мероприятия был принят блок документов в сфере транспорта, тарифного регулирования, снятия торговых барьеров внутри Союза, цифровой трансформации и другого.

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