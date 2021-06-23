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Мамин вакцинировался Спутником V

22.06.2021 8290
Мамин вакцинировался Спутником V
primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - 21 июня премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр РК Аскар Мамин 21 июня после окончания рабочего дня вакцинировался против коронавируса. 
 

Глава правительства получил вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе. После вакцинации самочувствие Мамина хорошее, никаких побочных эффектов нет", - сообщает пресс-служба главы правительства.

 
На сегодняшний день в Казахстане более 2,8 млн человек вакцинировано первым компонентом, свыше 1,7 млн человек - вторым компонентом.



 

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