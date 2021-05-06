НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Мангистауская область перешла в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 мая 2021 года, в "красной" зоне находятся: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.

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