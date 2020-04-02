Актау. 1 апреля. Kazakhstan Today - Мангистаускую область закрывают на карантин, передает Kazakhstan Today.

В целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Мангистауской области постановлением главного государственного санитарного врача области Е. Садыманова, в регионе вводится режим карантина и ограничительных мероприятий с 00.00 3 апреля 2020 года до 07.00 15 апреля 2020 года", - сообщила Мангистауская областная служба информации.

В связи с режимом карантина с 00.00 3 апреля до 07.00 15 апреля будет запрещен въезд граждан в Мангистаускую область и выезд с территории области, за исключением автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Жителям области запрещается перемещение между городами, районами, за исключением автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения (грузовые и легковые машины, перевозящие продукты питания, лекарственные средства, а также специализированные и служебные машины, задействованные в режиме чрезвычайного положения).

Въезд и выезд из Актау будет разрешен сотрудникам медицинских организаций, аптек, работников продуктовых магазинов, проживающих в Мунайлинском районе и селах Акшукур, Сайын Шапагатов Тупкараганского района, на маршрутах Актау - Мунайлинский район - Актау, а также автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Не ограничивается деятельность медицинских, полицейских, аварийно-спасательных и других коммунальных экстренных служб, обеспечивающих жизнедеятельность жителей области (тепло, газоснабжение, водообеспечение, энергетики).

Кроме этого, будет приостановлена деятельность всех автовокзалов и автостанций, приостановлено курсирование пассажирских и рабочих поездов, приостановлены все авиарейсы международного аэропорта Актау, за исключением правительственных рейсов и рейсов, согласованных с председателем Мангистауской областной региональной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.

Местным жителям запрещается выход из мест проживания, за исключением случаев приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий; выхода на работу; обращения за медицинской помощью; прогулок с детьми в дневное время в радиусе не более 200 метров от места проживания, с продолжительностью 30 минут с соблюдением дистанции между собеседниками не менее 1 метра; выгула домашних животных продолжительностью 30 минут в дневное время.

Жителям старше 65 лет рекомендуется не выходить из домов и квартир на улицу без особой надобности.

Со 2 апреля 2020 года в связи введением режима карантина будет функционировать единый Саll-центр - 8 (7292) 30-11-77.

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