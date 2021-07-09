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Марат Шоранов рассказал о планах по ревакцинации казахстанцев

08.07.2021 5779
Марат Шоранов рассказал о планах по ревакцинации казахстанцев
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК первый заместитель министра здравоохранения РК Марат Шоранов ответил на вопрос, будут ли ревакцинировать казахстанцев от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Официальной информации по необходимости проведения ревакцинации через шесть месяцев в Министерство здравоохранения не поступало. Мы проводим постоянную работу. Мы на связи со всеми нашими разработчиками, изучаем мировую литературу, чтобы именно понять и получать доказательную основу по ревакцинации", - сказал вице-министр. 

 
Он добавил, что как только будет информация, ведомство примет необходимые меры, откорректирует инструкции. Что в свою очередь повлияет на планирование объемов вакцин. 
 

Мы понимаем важность этого вопроса", - добавил Марат Шоранов.

 
Ранее в Минздраве сообщили, сколько человек заболели КВИ после вакцинации.
 

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