Система Orphus

Маски нужно носить постоянно, в том числе во время бега - Цой

30.07.2020, 18:51 16012
Маски нужно носить постоянно, в том числе во время бега - Цой
Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге в СЦК уточнил норму по ношению масок в помещении и общественных местах, передает Kazakhstan Today. 
 
По словам главы Минздрава, маски нужно носить постоянно, в том числе во время бега и посещения летних ресторанов.
 

У нас приказ вышел по обязательному ношению масок независимо от того, чем занимается гражданин. В общественных местах маску нужно носить. Что касается летних кафе, есть регламент, дистанцирование должно быть порядка 2 метров, это позволит защитить наших граждан на расстоянии", - сказал Алексей Цой.

 
Он добавил, что маски носить должны даже дети вне зависимости от возраста.
 
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов отметил, что для желающих заниматься бегом, есть специальные места, где есть возможность бегать и заниматься спортом, не надевая маску. 
 

Но в парках и на улицах это очень важный вопрос, нам пора привыкать. Я уже приводил пример, что в сутки 1472 человека выявлено. Это немалое количество людей. В ресторане на улице, пожалуйста, но с социальным дистанцированием. Руководители ресторанов и любых объектов теперь будут нести персональную ответственность за соблюдением этого режима и все столы должны поставить как положено. Надо думать о тех, кого мы потеряли. Я понимаю: каждому хочется, но временно я вас прошу, пора остановиться, пора сделать разрыв той цепочки, которая идет. Неужели мало тех людей, кого мы потеряли?" - сказал Тугжанов.

 
Напомним, 30 мюля в Казахстане утверждена норма по обязательному ношению масок на улицах.
 
В Казахстане режим карантина продлен до 16 августа. В стране выявлено 87 664 заболевших коронавирусом, 57 815 человек выздоровели от заболевания, 793 человека скончались. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая