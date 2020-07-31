Маски нужно носить постоянно, в том числе во время бега - Цой

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге в СЦК уточнил норму по ношению масок в помещении и общественных местах, передает Kazakhstan Today.

По словам главы Минздрава, маски нужно носить постоянно, в том числе во время бега и посещения летних ресторанов.

У нас приказ вышел по обязательному ношению масок независимо от того, чем занимается гражданин. В общественных местах маску нужно носить. Что касается летних кафе, есть регламент, дистанцирование должно быть порядка 2 метров, это позволит защитить наших граждан на расстоянии", - сказал Алексей Цой.

Он добавил, что маски носить должны даже дети вне зависимости от возраста.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов отметил, что для желающих заниматься бегом, есть специальные места, где есть возможность бегать и заниматься спортом, не надевая маску.

Но в парках и на улицах это очень важный вопрос, нам пора привыкать. Я уже приводил пример, что в сутки 1472 человека выявлено. Это немалое количество людей. В ресторане на улице, пожалуйста, но с социальным дистанцированием. Руководители ресторанов и любых объектов теперь будут нести персональную ответственность за соблюдением этого режима и все столы должны поставить как положено. Надо думать о тех, кого мы потеряли. Я понимаю: каждому хочется, но временно я вас прошу, пора остановиться, пора сделать разрыв той цепочки, которая идет. Неужели мало тех людей, кого мы потеряли?" - сказал Тугжанов.

Напомним, 30 мюля в Казахстане утверждена норма по обязательному ношению масок на улицах.

В Казахстане режим карантина продлен до 16 августа. В стране выявлено 87 664 заболевших коронавирусом, 57 815 человек выздоровели от заболевания, 793 человека скончались.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства