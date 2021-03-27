Система Orphus

Массовая вакцинация жителей Нур-Султана начнется во второй половине апреля

26.03.2021 7588
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов сообщил, что массовая иммунизация населения в столице начнется во второй половине апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тимур Муратов сообщил, что во второй половине апреля планируется начало массовой иммунизации жителей Нур-Султана. Сейчас прививают медиков, работников экстренных служб и педагогов. 
 

Мы планируем привить в текущем году 647 тысяч человек. Практически 60% населения. Работа не одного месяца. Вакцина тоже будет поступать к нам поэтапно. Мы ставим план себе, что порядка 100 тысяч человек ежемесячно будем прививать", - уточнил он.

 
В свою очередь, главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова напомнила, что город 17-й день находится в "красной зоне" по матрице оценки эпидситуации. В день регистрируется от 150 до 280 случаев заболевания КВИ.
 

Показатель заболеваемости за последнюю неделю на уровне с предыдущей неделей, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 121,1. Репродуктивное число - 0,92", - сообщила Бейсенова. 

 
По информации санврача, с начала 2021 года число заболевших по городу превысило 10 тысяч, с начала пандемии - 28 941 (из них 18 403 - симптоматических и 10 538 - бессимптомных). 
 
Она проинформировала, что по динамике заболеваемости в феврале наблюдалось снижение регистрации случаев на 25% по сравнению с январем. Однако на сегодня в связи с ростом числа заразившихся КВИ уровень заболеваемости вновь достиг январских показателей - самых высоких за последние полгода. 
 

За эту праздничную неделю на 10% увеличилось число заболевших, контактировавших с больными, то есть от 500 до 735 лиц, что показывает на несоблюдение жителями города карантинных мероприятий, в том числе режима домашнего карантина. Кроме этого, наблюдается увеличение в 1,6 раза по сравнению с прошлой неделей заболеваемости среди детей, то есть от 210 до 339 случаев", - отметила главный санврач столицы. 

 
В настоящее время количество активных очагов - 1517, в том числе: домашних - 987, организованных - 538, где под медицинским наблюдением находится 3 417 контактных лиц.
 
Отмечается, что загруженность коек столичных медорганизаций составляет 64%. В ближайшие дни в стационарах города развернут 300 дополнительных коек
 

Первые 100 коек, по его словам, будут разворачиваться на базе Института травматологии и ортопедии. Следующее развертывание, возможно, будет в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны. Третьи 100 коек, возможно, мы развернем, если наступит такая необходимость, на базе Центрального госпиталя инвалидов Отечественной войны. Все три организации предварительно прошли подготовку, проверку и готовы приступить к работе", - цитирует Муратова телеканал "Хабар24".


Напомним, в Нур-Султане за прошедшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев заболевания КВИ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая