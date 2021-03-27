Массовая вакцинация жителей Нур-Султана начнется во второй половине апреля

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов сообщил, что массовая иммунизация населения в столице начнется во второй половине апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тимур Муратов сообщил, что во второй половине апреля планируется начало массовой иммунизации жителей Нур-Султана. Сейчас прививают медиков, работников экстренных служб и педагогов.

Мы планируем привить в текущем году 647 тысяч человек. Практически 60% населения. Работа не одного месяца. Вакцина тоже будет поступать к нам поэтапно. Мы ставим план себе, что порядка 100 тысяч человек ежемесячно будем прививать", - уточнил он.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова напомнила, что город 17-й день находится в "красной зоне" по матрице оценки эпидситуации. В день регистрируется от 150 до 280 случаев заболевания КВИ.

Показатель заболеваемости за последнюю неделю на уровне с предыдущей неделей, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 121,1. Репродуктивное число - 0,92", - сообщила Бейсенова.

По информации санврача, с начала 2021 года число заболевших по городу превысило 10 тысяч, с начала пандемии - 28 941 (из них 18 403 - симптоматических и 10 538 - бессимптомных).

Она проинформировала, что по динамике заболеваемости в феврале наблюдалось снижение регистрации случаев на 25% по сравнению с январем. Однако на сегодня в связи с ростом числа заразившихся КВИ уровень заболеваемости вновь достиг январских показателей - самых высоких за последние полгода.

За эту праздничную неделю на 10% увеличилось число заболевших, контактировавших с больными, то есть от 500 до 735 лиц, что показывает на несоблюдение жителями города карантинных мероприятий, в том числе режима домашнего карантина. Кроме этого, наблюдается увеличение в 1,6 раза по сравнению с прошлой неделей заболеваемости среди детей, то есть от 210 до 339 случаев", - отметила главный санврач столицы.

В настоящее время количество активных очагов - 1517, в том числе: домашних - 987, организованных - 538, где под медицинским наблюдением находится 3 417 контактных лиц.

Отмечается, что загруженность коек столичных медорганизаций составляет 64%. В ближайшие дни в стационарах города развернут 300 дополнительных коек

Первые 100 коек, по его словам, будут разворачиваться на базе Института травматологии и ортопедии. Следующее развертывание, возможно, будет в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны. Третьи 100 коек, возможно, мы развернем, если наступит такая необходимость, на базе Центрального госпиталя инвалидов Отечественной войны. Все три организации предварительно прошли подготовку, проверку и готовы приступить к работе", - цитирует Муратова телеканал "Хабар24" .





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