Массовое тестирование на COVID-19 не является панацеей -Биртанов

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Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По словам главы Минздрава, тестирование на коронавирус не всегда дает положительный результат в первые дни после заражения.

Если вы сегодня протестируете всех своих сотрудников и, слава богу, все будет нормально, к сожалению, это не дает вам повода завтра их всех пригласить на работу.

И опять же не ограждено от заражения на улице, в семье, и человек может повторно принести инфекцию, вирус в рабочий коллектив. И то же самое в обратную сторону действует для семьи. Поэтому профилактика превыше всего. Только профилактика позволит нам уберечь себя от заражения этим вирусом", - подчеркнул министр.

Что касается летальных случав, Биртанов пояснил, что, помимо 48 умерших, в республике 37 человек умерли от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание - коронавирус.

Важно понимать, что мы ведем регистрацию этих случаев по рекомендациям ВОЗ. В тех случаях, когда инфекция вызвала смерть, вызвала тяжелые нарушения дыхательной системы, пневмонию и стала непосредственной причиной смерти, а также в тех случаях, когда имелись хронические сопутствующие заболевания и они обусловили тяжелое течение инфекции, в этих случаях мы считаем, что человек умер от коронавирусной инфекции. А если человек скончался от инфаркта миокарда, острой травмы, но при этом был заражен, в этих случаях основной диагноз остается основным диагнозом", - уточнил он.

На сегодняшний день зарегистрировано свыше 12 тысяч больных, из них подавляющее большинство (77%) переносят болезнь с легким бессимптомным течением. При этом 52% уже вылечились, в том числе прошли лечение в наших больницах, сейчас на лечении находятся 5836 больных, из них 59 человек в тяжелом состоянии, это 1%. Порядка 10% со среднетяжелыми проявлениями, 10% - с легкими проявлениями. Оставшиеся - порядка 4,5 тысячи человек - бессимптомные", - сообщили в пресс-службе МЗРК.

Касательно проведения митингов, глава Минздрава напомнил, что в период карантина массовые мероприятия запрещены, так как это опасно для населения.

Конечно, я обращаюсь с призывом к организаторам таких мероприятий повременить, поскольку сегодня это, по сути, равноценно к принуждению или призывам к опасному очень мероприятию для населения, поскольку может произойти вспышка. Поэтому мы категорически против проведения сейчас таких митингов. Все должно быть в соответствии с законом. Закон должен быть един и неукоснительно соблюдаться", - добавил Биртанов.

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