Система Orphus

Массовое тестирование на коронавирус в Алматы позволило стабилизировать ситуацию - аким

27.05.2020, 15:59 7480
Массовое тестирование на коронавирус в Алматы позволило стабилизировать ситуацию - аким
Фото: www.inform.kz
Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал на брифинге о мерах по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и возобновлении жизнедеятельности мегаполиса.
 
По словам акима, массовым тестированием в первую очередь были охвачены медработники, правоохранительные органы, служащие Национальной гвардии, коммунальных служб, лица с хроническими заболеваниями органов дыхания, больные с респираторными симптомами.
 

Главной целью является выявление потенциальных очагов заражения, а также контроль над эпидемиологической ситуацией. Это позволяет создать условия для снижения карантинных мер и возобновить деятельность предприятий. На сегодня проведено 149 866 тестов, в том числе методом ПЦР-обследовано 123 855 человек, экспресс-тесты прошли 26 011 человек. Было выявлено 2353 положительных результата, из них 90% обнаружены при профилактических мероприятиях, 7% местных случаев, 3% - завозных", - сказал аким.

 
Он отметил, что количество лабораторий, которые проводят тестирование, увеличено с двух до шести. Кроме того, открыто два передвижных пункта забора анализов. Таким образом, планируется увеличить число тестируемых до 4500-5000 в день.

Напомним, на сегодняшний день в Алматы выявлено 2353 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 1330 человек уже выздоровели, 10 скончались. По последим данным, в стране зарегистрировано 9304 случая инфицирования коронаврусом, выздоровело 4613 человек, скончались 37.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая