Массовое тестирование на коронавирус в Алматы позволило стабилизировать ситуацию - аким

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Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал на брифинге о мерах по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и возобновлении жизнедеятельности мегаполиса.

По словам акима, массовым тестированием в первую очередь были охвачены медработники, правоохранительные органы, служащие Национальной гвардии, коммунальных служб, лица с хроническими заболеваниями органов дыхания, больные с респираторными симптомами.

Главной целью является выявление потенциальных очагов заражения, а также контроль над эпидемиологической ситуацией. Это позволяет создать условия для снижения карантинных мер и возобновить деятельность предприятий. На сегодня проведено 149 866 тестов, в том числе методом ПЦР-обследовано 123 855 человек, экспресс-тесты прошли 26 011 человек. Было выявлено 2353 положительных результата, из них 90% обнаружены при профилактических мероприятиях, 7% местных случаев, 3% - завозных", - сказал аким.

Он отметил, что количество лабораторий, которые проводят тестирование, увеличено с двух до шести. Кроме того, открыто два передвижных пункта забора анализов. Таким образом, планируется увеличить число тестируемых до 4500-5000 в день.





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