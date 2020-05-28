Массовое тестирование на коронавирус в Алматы позволило стабилизировать ситуацию - аким

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По словам акима, массовым тестированием в первую очередь были охвачены медработники, правоохранительные органы, служащие Национальной гвардии, коммунальных служб, лица с хроническими заболеваниями органов дыхания, больные с респираторными симптомами.
Главной целью является выявление потенциальных очагов заражения, а также контроль над эпидемиологической ситуацией. Это позволяет создать условия для снижения карантинных мер и возобновить деятельность предприятий. На сегодня проведено 149 866 тестов, в том числе методом ПЦР-обследовано 123 855 человек, экспресс-тесты прошли 26 011 человек. Было выявлено 2353 положительных результата, из них 90% обнаружены при профилактических мероприятиях, 7% местных случаев, 3% - завозных", - сказал аким.
Он отметил, что количество лабораторий, которые проводят тестирование, увеличено с двух до шести. Кроме того, открыто два передвижных пункта забора анализов. Таким образом, планируется увеличить число тестируемых до 4500-5000 в день.
Напомним, на сегодняшний день в Алматы выявлено 2353 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 1330 человек уже выздоровели, 10 скончались. По последим данным, в стране зарегистрировано 9304 случая инфицирования коронаврусом, выздоровело 4613 человек, скончались 37.
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