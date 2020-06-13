Мажилисмен Бекболат Тлеухан заразился коронавирусом

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан сообщил о том, что болен коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В последние дни многие выражали беспокойство о поводу моего здоровья. Меня также затронула мировая пандемия. Тест на коронавирус дал положительный результат", - написал депутат в Instagram .

Он уточнил, что сначала лечился дома, но потом был госпитализирован и находится под полным медицинским наблюдением.

Получаю соответствующее лечение. Появились симптомы COVID, о которых говорят врачи", - рассказал Тлеухан.

Он также подчеркнул, что вероятность распространения вируса возрастает, в связи с чем призвал граждан соблюдать строгие меры предосторожности.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 13 872 заболевших, 8593 человека выздоровели, 67 - скончались.

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