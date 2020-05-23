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Медэксперты Казахстана и Китая обменялись опытом по противодействию COVID-19

22.05.2020, 16:57 6103
Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Медицинские эксперты Казахстана и Китая обменялись опытом по противодействию коронавирусу, передает Kazakhstan Today.
 

При содействии посольства РК в КНР состоялась онлайн-видеоконференция между экспертами клинической больницы Пекинского университета и ведущими специалистами органов здравоохранения Казахстана. В ходе данной видеоконференции эксперты обсудили вопросы предотвращения распространения COVID-19, а также эффективные методы выявления и лечения коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана. 

 
Кроме того, по информации ведомства, в целях углубления казахстанско-китайских отношений в области здравоохранения, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и проведении переговоров посредством онлайн-конференций.
 
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Китай в последующие два года будет предоставлять помощь пострадавшим от коронавируса COVID-19 странам в размере $2 млрд.
 
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 363 новых случая COVID-19, темп прироста - 5%. Всего в стране подтверждено 7597 случаев КВИ, 35 человек скончались, 3885 выздоровели.
 

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