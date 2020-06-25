В Medical Partners Korea Clinic объяснили причины приостановления тестирования на COVID-19

Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - В Medical Partners Korea Clinic (MPK) в Алматы объяснили причины приостановления тестирования на COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на то, что ТОО "MPK Qazaqstan" месяц назад осуществило заказ из Южной Кореи всех необходимых реагентов, тестовых и расходных материалов, нам потребовалось 2 недели, чтобы получить и застраховать груз, и еще 2 недели требуется для доставки данного груза в город Алматы", - прокомментировал гендиректор клиники Medical Partners Korea Мин Хисук.

В его заявлении говорится, что между Кореей и Казахстаном на сегодняшний день осуществляется 1 рейс в неделю, который часто отменяется по неизвестным причинам.

Кроме того, совсем недавно авиакомпания "Эйр Астана" произвела разгрузку наших СРОЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СНАБЖЕНИЙ из-за большого количества ЛИЧНЫХ грузов казахстанских граждан из Кореи", - сообщил Мин Хисук.

Он отметил, что ввиду срочной необходимости доставки груза из Кореи, ТОО нашло непрямые рейсы через Катар, но оказалось, что более 30% сотрудников, задействованных в грузовой авиаперевозке в международном аэропорту Дохи, на тот момент были заражены COVID-19. В связи с этим в течение нескольких недель они не могли быть допущены к работе. В то же время бронирование независимых чартерных самолетов пока остается недоступным.

ТОО "MPK Qazaqstan" импортирует и использует высококачественные, производимые в Южной Корее реагенты для экстракции РНК. Несмотря на тот факт, что себестоимость данного теста намного выше розничной цены 15 500 тенге, дополнительные расходы покрываются за счет финансовой помощи правительства Кореи и поддержки корейских компаний. Поскольку мы планируем получить все заказы до конца этой недели, в этом случае мы можем начать нашу работу по тестированию и сбору образцов с конца этого месяца", - сообщил Мин Хисук.

Он также подчеркнул, что корейские и казахстанские специалисты ТОО делают все возможное, чтобы решить данную проблему как можно скорее. Более того, правительство Кореи одновременно пытается решить проблемы логистики.

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