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Алматинцев предупредили об агрессивной форме течения COVID-19

27.11.2020 13177
Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Об агрессивной форме течения COVID-19 в связи с сезоном простуды рассказали в управлении общественного здоровья (УОЗ) Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
По информации УОЗ Алматы, на сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 15 876 случаев коронавирусной инфекции, из них 9583 с симптомами и 6293 без симптомов.
 
Как проинформировали в ведомстве, ежедневно с бессимптомной формой выявляется до 40 человек. 

Зарегистрировано в нарастании 1140 случаев пневмонии. Вылечившихся - 14 740, или 93% пациентов. Умерших - 323. На лечении в медицинских организациях находятся 257 человек (15 детей), из них по степени тяжести 20 (7%) в крайне тяжелом, 65 (25%) в тяжелом, 230 (68%) в состоянии средней степени тяжести. Выписаны за сутки всего - 37, поступили - 61. В отделениях реанимации находятся 29 пациентов, то есть 11% от общего количества пациентов, находящихся на стационарном лечении", - уточнили в управлении.

 
Исполняющая обязанности руководителя УОЗ Алматы Жанар Мадеева рассказала, что в июле 2020 года, в пик заболеваемости, удельный вес пациентов, находящихся в отделениях реанимации, составлял 4% (65 человек из 1691 пациента, находящегося в стационаре), что в 3 раза меньше, чем в настоящее время.
 

Данный факт свидетельствует о более агрессивной форме течения заболевания. Утяжеление состояния происходит в короткие сроки. Возможно, это связано с протеканием коронавирусной инфекции на фоне других простудных заболеваний, что приводит к позднему обращению в медицинские организации для верификации и подтверждения диагноза", - отметила она.

 
За текущий месяц летальный исход, связанный с коронавирусной инфекцией, зафиксирован у 36 больных. Из них по возрастной структуре: до 65 лет - 10 пациентов, или 28%, старше 65 лет - 25 пациентов, или 72%. Досуточная летальность зарегистрирована у 3 пациентов.
 

Всего лишь 8, или 22%, из 36 умерших пациентов поступили в стационары города до 7-го дня заболевания, остальные 28 (78%) больных поступили в поздние сроки заболевания, то есть на 10-й и более дни болезни. Кроме того, 19, или 52%, пациентов своевременно, при наличии первых признаков заболевания, не обратились в свои поликлиники, а принимали лечение на дому, пользуясь рекомендациями знакомых, родственников", - добавила спикер.

 
В управлении отметили основные факторы, влияющие на летальность от коронавируса:
 
- возраст пациентов старше 65 лет (72% пациентов);
 
- наличие неблагоприятных фоновых заболеваний (100% пациентов);
 
- позднее поступление пациентов на стационарное лечение (78% пациентов);
 
- неадекватное лечение на догоспитальном этапе (52% пациентов).
 

В связи с этим хочу еще раз напомнить жителям и гостям города. При первых признаках заболевания необходимо принять всевозможные меры по самоизоляции и вызвать врача, обратившись в территориальную поликлинику", - сказала она, призвав жителей соблюдать все меры профилактики.

 

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