Медики, заразившиеся коронавирусом на рабочем месте, получат по 2 млн тенге

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Медработникам, заразившимся КВИ на рабочем месте, выплатят обещанную компенсацию в 2 млн тенге. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

На сегодня, на 14.00, от управлений поступило 123 заявки из 6 регионов. В соответствие с правилами мы в течение 3 рабочих дней ГФСС выплатит по 2 млн тенге этим людям по тем реквизитам и счетам, которые указаны в этих заявках", - рассказал Биржан Нурымбетов.

Он отметил, что среди заявок отсутствуют заявления на скончавшихся медработников. Заявления по ним еще не подавались.

Компенсация выплачивается в соответствии с совместным приказом Министерства здравоохранения и Министерства труда. Оператором выплат определён Государственный фонд социального страхования", - сообщили в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

Заявки на выплату компенсации подают управления здравоохранения регионов на основании решения соответствующих комиссий.

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