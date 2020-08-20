Медорганизации Алматинской области готовы к новой волне КВИ

Талдыкорган. 19 августа. Kazakhstan Today - Медицинские организации Алматинской области готовы к новой волне КВИ, передает Kazakhstan Today.





Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов с рабочей поездкой приехал в Алматинскую область. Он оценил готовность региона к поэтапному снятию ограничительных мер и к ожидаемому осенне-зимнему росту вирусных инфекций, а также ознакомился с ситуацией в медорганизациях, в том числе с внедрением обязательного социального страхования.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, первым пунктом посещения стала Капшагайская городская больница. Шоранов прошелся по отделениям, пообщался с пациентами, проверил наличие лекарств и складов.

Как сообщил главный врач, на сегодня в медучреждении имеется двухмесячный запас лекарств для лечения больных коронавирусом. К слову, сегодня здесь проходят лечение 32 пациента с КВИ, имеется трехмесячный запас необходимого оборудования для реанимационного отделения, в том числе на складе хранятся в необходимом количестве кислородные концентраторы, привезенные в рамках гуманитарной помощи.

Далее Шоранов посетил Кербулакскую центральную районную больницу в селе Сарыозек. В настоящее время здесь работают 64 врача и 380 медсестер, 276 из которых трудились во время пандемии. Медикам выплатили 64 миллиона тенге надбавок и компенсаций.

Первый заместитель министра обратил внимание руководства больницы на недостатки. В частности, на отсутствие нормального Интернета.

Цифровизация Центральной больницы в Сарыозеке находится на очень слабом уровне. Врачи до сих пор заполняют все документы вручную. Это недопустимо", - указал Марат Шоранов.

Кроме того, вице-министр ознакомился с оказанием медпомощи в Талдыкорганской городской поликлинике №1 и Городской многопрофильной больнице. Здесь он изучил работу по внедрению обязательного медицинского страхования, проверил состояние оснащенности медицинским оборудованием и функционирование терминалов по оплате взносов ОСМС.

Последним пунктом в рамках рабочей поездки стало посещение стройплощадки новой модульной инфекционной больницы в Талдыкоргане.

Марат Шоранов также принял участие в заседании регионального штаба под председательством заместителя акима Алматинской области Батыржана Байжуманова, с руководителями управления здравоохранения и территориальным департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг.

Он еще раз обратил внимание на скорейший переход сферы здравоохранения на электронную систему, что позволяет сэкономить время и ресурсы. Дал ряд поручений по активизации информационно-разъяснительной работы, улучшению качества и доступности медицинской помощи для населения, отметив важность подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции.

Ранее глава Минздрава рассказал , как идет подготовка к возможной новой волне COVID-19.

19 августа стало известно, что завершены доклинические исследования казахстанской вакцины против COVID-19.

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