Медорганизации Казахстана будут выдавать справку на бумажном носителе о вакцинации против КВИ

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал постановление "О внесении дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 января 2021 года №3", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против КВИ выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Республике Казахстан, гражданам Республики Казахстан по требованию на бумажном носителе по форме согласно приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям с 1 июня 2021 года", - говорится в документе.

Кроме того, медорганизации выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Республике Казахстан, иностранным гражданам.

Согласно новому постановлению, проведение вакцинации против КВИ лицам с ограниченными возможностями из числа инвалидов организовывается с выездом на дом.

Медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против КВИ:

1) вводят в модуль "Вакцинация" РПН МЗ РК сведения о вакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших прививку против КВИ за рубежом, при предоставлении подтверждающих документов с 1 июля 2021 года;

2) вводят в модуль сведения о вакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших прививку против КВИ вакциной "QazCovid-in" ("QazVac") в рамках клинических исследований, при предоставлении подтверждающей информации Министерства образования и науки Реcпублики Казахстан;

3) вводят в модуль сведения о вакцинации против КВИ сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Реcпублики Казахстан, получивших прививку против КВИ вакциной "QazCovid-in" ("QazVac") при предоставлении подтверждающей информации МОН РК", сообщается в постановлении.

Также по результатам проведения вакцинации против КВИ граждане Республики Казахстан и иностранные граждане получают электронный "Паспорт вакцинации" в сервисе "Цифровые документы" мобильного приложения "eGov mobile".

Постановление вступает в силу со дня подписания.





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