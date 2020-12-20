Медсестра потеряла сознание спустя несколько минут после укола вакцины Pfizer

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - В США медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после укола вакцины против коронавируса от Pfizer в одной из больниц штата Теннесси, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел во время видеоинтервью, которое женщина давала после вакцинации, пишет РИА Новости . Медсестра сообщила репортерам, что у нее началось головокружение, а затем потеряла сознание, говорится в сообщении.

Вы знаете, все мои сотрудники очень рады получить вакцину. <…> И я знаю, что это действительно... Извините, у меня сильно кружится голова", - сказала Довер, после чего потеряла сознание.

Врачи заверили, что этот случай не связан с компонентами вакцины. Сама женщина после восстановления рассказала, что у нее бывают обмороки, когда она чувствует боль.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что потеря сознания может произойти в результате различных видов вакцинации или медицинских процедур - обычно из-за болевых ощущений или беспокойства.





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