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НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - Внесены дополнения в постановление главного государственного санитарного врача РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, меняется форма выпуска вакцины QazCovid-in: по 0,5 миллилитра (одна доза), 1,0 миллилитра (две дозы), 1,5 миллилитра (три дозы), 2,5 миллилитра (пять доз), во флаконах из бесцветного стекла класса I, вместимостью 3 миллилитра, укупоренных пробкой резиновой и обкатанных металлическим колпачком с пластиковой крышкой типа Flip-off. Открытый флакон вакцины, в связи с риском нарушения условий асептики, не хранится после вскрытия и используется сразу.

Вскрытие многодозного флакона с вакциной рекомендуется при наличии 3 или 5 (соответственно объему флакона) потенциальных прививаемых лиц для максимального снижения розлива вакцины.

Ранее сообщалось, что Минздрав РК планирует закупить еще одну китайскую вакцину от КВИ.

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