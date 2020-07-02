Мероприятия ко Дню столицы пройдут только в онлайн-режиме

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Все мероприятия ко Дню столицы будут проводиться только в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата столицы, большая часть мероприятий носит социальный характер: откроются социально важные объекты, такие как реабилитационные Центры для детей с особыми потребностями, социальный центр "Кєсіпкер ана", который будет обучать безработных женщин основам ведения МСБ, будут открыты станции скорой помощи и медцентр "Доктор у дома" в районе Жагалау и другие социальные объекты без массового посещения людей.

Кроме того, состоится вручение очередникам и дольщикам ключей от квартир - с ограниченным количеством людей (без массового посещения) и со строгим соблюдением санитарных норм: обязательно быть в масках, соблюдать соцдистанцию.

Напомним , 30 июня министр здравоохранения РК Алексей Цой представил Касым-Жомарту Токаеву три прогноза по карантину. Глава МЗ РК заявил о необходимости четырехнедельного карантина в республике.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства