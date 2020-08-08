Меры карантина нам очень помогли - Надыров

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров в ходе онлайн-брифинга рассказал об эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По словам Надырова, снижение и стабилизация эпидемиологической ситуации объясняется своевременно введенными ограничительными мерами.

Мы видим, что именно поведенческие факторы напрямую влияют на степень распространения инфекции в обществе. И как раз таки меры карантина нам очень помогли. Но сегодня мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Все мы помним историю, когда после отмены карантина мы получили вспышку. Сейчас мы видим, что большую роль в стабилизации ситуации сыграли именно поведенческие факторы. И именно поведение общества будет влиять на конечный исход нашей борьбы с эпидемией", - рассказал Надыров.

Он добавил, что сейчас все пациенты с симптомами ОРВИ и пневмонией рассматриваются как случаи с подозрением на КВИ. Следовательно, эта категория обратившихся граждан также находится под особым вниманием.

Здесь я бы хотел отметить, что, если обратившемуся в поликлинику пациенту медицинская помощь не была оказана в полном объеме или он столкнулся с проблемой госпитализации, необходимо обратиться в call-центр Единой медицинской службы: 3000-505", - сказал руководитель управления общественного здоровья города.

Для текстовых обращений посредством WhatsApp работает номер +7 (777) 888-81-03. Заявка обязательно будет принята и рассмотрена.

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