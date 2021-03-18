Минимум массовых мероприятий: Киясов рассказал, как отмечать Наурыз

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал, какие рекомендации казахстанцам необходимо соблюдать в дни празднования Наурыз, передает Kazakhstan Today.

Особое значение необходимо придавать собственному здоровью, в связи с этим мы рекомендуем, особенно в регионах, которые находятся в "красной" и "желтой" зоне - свести к минимуму организацию массовых мероприятий, которые могут вовлечь большой приток населения и повысить риски распространения коронавируса", - сказал Киясов.

Он также рассказал, что в "зеленой" зоне рекомендовано организовывать мероприятия с минимальным допуском людей и основные мероприятия проводить в онлайн-режиме.

Более детальные рекомендации мы уже дали регионам. И в зависимости от эпидемиологической ситуации также предоставлено право самим главным государственным санврачам на месте определять объем тех или иных мероприятий. Кроме того, необходимо помнить, что посещение таких мероприятий может нести большие риски", - добавил Киясов.

По состоянию на 23.59 16 марта в Казахстане подтверждено 226 767 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 226 767 случаев.

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