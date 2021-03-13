Министр здравоохранения Казахстана предупредил о риске ввоза в страну новых штаммов COVID-19

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предупредил казахстанцев о риске ввоза новых штаммов коронавируса в страну, передает Kazakhstan Today.

По результатам геномных исследований вирусов КВИ циркулировавших на территории страны в период с сентября по январь новые штаммы коронавируса ("Британский", "Южноафриканский", "Бразильский") не выявлены. Однако с возобновлением международного авиасообщения поток граждан РК и, выезжающих за рубеж, (трудовая миграция, обучение, лечение, туризм), и въезжающих иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья повышает риск завоза новых штаммов коронавирусной инфекции в страну", - сообщил министр .

Он отметил, что вводимые послабления ограничительных мер для деятельности социально-экономических объектов, рост социальной активности населения могут привести к увеличению риска распространения коронавирусной инфекции.

По данным научных исследований американских и российских ученых стойкий и выраженный иммунитет формируется только у 10-15% переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Формирование иммунитета у переболевших COVID-19 и возраст пациента имеют корреляционную взаимосвязь: лучше всего иммунитет вырабатывается у детей - процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет - почти 20%. У лиц старше 18 лет – 14%, у лиц старше 65 –11%. У 40% иммунитет вырабатывается очень слабый и не сможет помочь при повторном заражении. При этом отсутствуют научно доказанные данные о длительности иммунитета, так у переболевших COVID-19 с увеличением срока давности болезни, возможность повторного заражения COVID-19 возрастает с каждым днем", - добавил Цой.

Он отметил, что в настоящее время проведение вакцинации против коронавирусной инфекции - это альтернатива карантину в борьбе с пандемией.

С 1 февраля 2021 года в стране началась вакцинация против КВИ. Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины.

При этом в первую очередь вакцинируются против коронавирусной инфекции уязвимые группы населения (медработники, педагоги, сотрудники силовых структур), которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.

С апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения (лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и другие группы населения).

Достижение необходимого уровня охвата населения профилактическими прививками против КВИ позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции", - сказал министр.

В преддверии длительных праздников еще раз хотел бы напомнить! Для ряда инфекционных заболеваний характерен сезонный подъем заболеваемости. Для острых респираторных вирусных инфекций (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и другие) сезонный подъем заболеваемости ежегодно приходится на осенний и весенний период. Cезон заболеваемости ОРВИ продолжается, поэтому сохраняется риск роста заболеваемости среди населения. Уважаемые Казахстанцы, риск заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему остается высоким", - подчеркнул Цой.

Глава Минздрава напомнил, что для охраны своего здоровья и здоровья своих близких, необходимо продолжать соблюдение мер профилактики, такие как:

- не посещать места массового скопления населения;

- не проводить и не посещать коллективные мероприятия, корпоративы;

- не допускать переохлаждение организма;

- не подвергать опасности родных и близких из групп риска, для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи.

Пандемия еще продолжается, вирус не побежден, поэтому каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию, гигиене и вакцинироваться", - заключил он.

Напомним, с 8 по 11 марта в Алматы на Шымбулаке проходил чемпионат мира по фристайлу, включающий в себя могул и акробатику. Международная федерация лыжного спорта (FIS) направила письмо в адрес Национальной лыжной ассоциации РК с предложением о проведении чемпионата мира по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика на территории Республики Казахстан, в Алматы, на горном курорте "Шымбулак", в дополнение к запланированным финальным этапам Кубка мира (13-14 марта). Отмечается, что Казахстан принял предложение в сжатые сроки, так как канадский Калгари не смог принять мировое первенство в этом году.

Между тем во многих странах Европы ужесточены меры эпидемиологического контроля в связи с глобальным распространением коронавируса. Эти страны закрыли въезд для спортсменов и граждан других стран, чтобы препятствовать распространению заболевания. Тем не менее город Алматы принял чемпионат мира по фристайлу. На момент принятия решения о проведении спортивных состязаний город находился в "зеленой" зоне по распространению КВИ.





Отметим, что на сегодняшний день миру известно сразу о нескольких штаммах COVID-19: британском, южноафриканском, бразильском и других. Принимая у себя международный чемпионат, город подвергает себя риску ввоза новых штаммов коронавируса и роста заболеваемости среди населения

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