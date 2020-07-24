Министр здравоохранения назвал причины вспышки COVID-19 после карантина

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой назвал причины резкого роста заболеваемости коронавирусом после прекращения карантина, передает Kazakhstan Today.

В первую очередь, в информационном поле мы получили эффект, что нас миновала коронавирусная инфекция. В целом население расслабилось после длительных карантинных мер. Тем более хорошая погода, весенне-летний период, очень активно все наши граждане восприняли такой выход из карантина", - рассказал Алексей Цой в интервью телеканалу "Хабар 24" .





Он отметил, что в информационном поле практически не было настораживающего эффекта, что этот вирус будет присутствовать до конца года и на следующий год, что он контагиозный, что потенциальная опасность прошла, пик миновал, что дальше все будет зависеть от людей, от социального дистанцирования.

Этот элемент очень важен. Мы маски перестали носить - простые вещи, хотя это должно быть неотъемлемой частью жизненного этикета. Поэтому общее послабление, очень большая активность в этот период времени, общение, люди соскучились друг по другу. Оно и вызвало быстрое перемещение вируса, перезаражение наших граждан", - пояснил министр.

Второй причиной глава МЗРК назвал социализацию, выход на улицу людей, которые, возможно, болели бессимптомно или симптомами, но ранее находились на карантине.

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