Министр здравоохранения не исключает продления карантина

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК рассказал о продления карантина, передает Kazakhstan Today.





Алексей Цой сообщил, что в настоящее время уже оцениваются промежуточные результаты введенных мер, но реальный эффект будет видеть ближе ко второй неделе карантина.

По завершении карантина будет понятно, продлится он или меры будут ужесточены. Мы эти моменты сейчас прорабатываем и смотрим вместе с нашими учеными и нашими иностранными коллегами", - пояснил глава Минздрава, отметив, что любая оценка должна быть связана с инкубационным периодом, то есть 14 дней.





Он также рассказал, что при определении ограничительных мер были учтены пожелания граждан, чтобы режим был максимально адаптирован, в том числе под бизнес-сообщество.

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