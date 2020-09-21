Министр здравоохранения осмотрел новый парк машин Службы скорой помощи Алматы

Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Алексей Цой в рамках двухдневной рабочей поездки в Алматы встретился с коллективом станции Службы скорой медицинской помощи и осмотрел парк нового автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

В Алматы впервые был усовершенствован алгоритм оказания скорой неотложной медицинской помощи пациентам с COVID-19, ОРВИ, внебольничной пневмонией. Здесь скорая помощь является единственным механизмом госпитализации, внедрены цифровые механизмы маршрутизации пациентов по инфекционным стационарам города.

19 сентября руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров рассказал главе Минздрава о том, какие были приняты системные меры по улучшению работы неотложки и какова готовность системы здравоохранения к возможной новой волне COVID-19.

Служба скорой медицинской помощи города к осенне-зимнему периоду готова. Мы прогнозируем, что на текущих мощностях в пик служба сможет в сутки обрабатывать более девяти тысяч обращений и госпитализировать до 500 пациентов в сутки", - уточнил Надыров.

В ходе встречи министру презентовали 35 новых, полностью укомплектованных машин скорой помощи, которые отвечают всем международным стандартам. На приобретение автомашины скорой помощи было выделено 1,4 млрд тенге из местного бюджета. Это автомобили скорой медицинской помощи Hyundai H350 класса В и С. Все они оснащены портативными электрическими аспираторами (Аccuvac pro), аппаратами искусственной вентиляции легких (Мedumat), дефибрилляторами Сorpuls1, комплексом для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы "Кардиометр-МТ", кислородными ингаляторами КИ-5 с кислородным баллоном на два литра, с комплектом масок, небулайзером, немецкими пульсоксиметрами.

Сейчас в работе скорой помощи наблюдается снижение нагрузки. В пик заболеваемости COVID-19 были совсем другие показатели: скорая помощь получала до восьми тысяч обращений в сутки, на каждый второй вызов бригада выезжала на дом к пациенту.

В начале июля 50% всех обращений в Службу скорой медицинской помощи составляли пациенты с подозрением на коронавирус. Сегодня отмечается снижение количества обращений по причине ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Это не более 9% от числа всех вызовов, объяснили в скорой.

В Службе скорой медицинской помощи работают более трех тысяч человек: это 180 бригад, в том числе 365 врачей, 1388 фельдшеров.

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