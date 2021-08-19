Министр здравоохранения призвал казахстанцев не заниматься самолечением

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НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня на лечении находятся более 120 тыс. пациентов с КВИ. Вместе с тем удельный вес пациентов, поступивших в реанимацию в первые сутки, составил более 40% и связан с воздействием более агрессивного Дельта-штамма, самолечением пациентов и их поздним обращением за медицинской помощью... Население прошу при первых признаках коронавирусной инфекции обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Следует помнить, что соблюбдение простых правил спасет жизни сотни людей", - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

На протяжении последних трех недель в РК отмечается постепенная стабилизация эпидситуации. За неделю в среднем регистрируется около 53 тыс. случаев. С 1 августа индекс распространенности в РК снизился на 14% - с 1,11 до 0,97", - сообщил Цой.

По его словам, занятость инфекционных коек составляет 53%, реанимационных коек - 47%. Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 69%, в Кызылординской области - 66%, в Алматинской области - 64%.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 6,1 млн человек, охват подлежащего населения составил 62%, вторым компонентом привито около 4,8 млн человек, с охватом 48% подлежащего населения. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области.

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