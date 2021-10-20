Министр здравоохранения рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 19 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 921 216 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 180;

в городе Алматы – 312;

в городе Шымкенте – 40;

в Акмолинской области – 129;

в Актюбинской области – 54;

в Алматинской области – 135;

в Атырауской области – 41;

в ВКО – 83;

в Жамбылской области – 30;

в ЗКО – 40;

в Карагандинской области – 154;

в Костанайской области – 117;

в Кызылординской области – 31;

в Мангистауской области – 9;

в Павлодарской области – 164;

в СКО – 139;

в Туркестанской области – 25.

В Казахстане за сутки 2228 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 864 258 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 078 657 человек, вторым компонентом - 7 202 907 человек.

На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек (45 143 КВИ+ и 6 426 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8848 пациентов, на амбулаторном лечении – 42 721 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 633 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 19 октября 2021 года зарегистрировано 11 815 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 октября от КВИ+ скончались 18 человек.

18 октября 2021 года зафиксировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 237 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 158, летальных случаев - 4979, выздоровевших - 66 753.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.