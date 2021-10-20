Министр здравоохранения рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане сохраняется стабильной. Во всех регионах значительно снижен уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении.
Индекс репродуктивности вируса составляет 0,97. Загруженность инфекционных коек - 34%, реанимационных - 29%. На сегодняшний день более 8 млн человек вакцинированы первым компонентом вакцины против коронавируса, около 7,2 млн человек - вторым компонентом. Поставлена задача достижения 60% коллективного иммунитета", - сказал министр.
В "зеленой зоне" по темпам распространения коронавирусной инфекции находятся: Шымкент, Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области. В "желтой зоне": Атырауская, Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. В "красной зоне" остаются города Алматы и Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
Кроме того, в Казахстане продолжается прививочная кампания против гриппа. К настоящему времени прививку против гриппа получили 1,4 млн казахстанцев. Глава правительства поручил продолжить проведение прививочных кампаний против коронавируса и гриппа.