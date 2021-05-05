Министр здравоохранения рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой в ходе заседания правительства рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На протяжении последних трех недель динамика заболеваемости сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на уровне прошлой недели", - сказал министр.

По его словам, занятость инфекционных коек по республике составляет 42%, реанимационных коек - 28%. Высокая занятость инфекционных коек отмечается в городе Нур-Султан - 60%, Алматы - 57%, Кызылординской области - 59%, Алматинской области - 56%.

В зоне высокого эпидриска находятся девять регионов: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области. На прошедшей неделе в "красную" зону перешли Павлодарская и Жамбылская области.

В зоне среднего эпидриска пять регионов: Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне три региона: Костанайская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области.

Глава Минздрава отметил, что привито порядка 1,5 млн граждан, или 15% от подлежащего вакцинации населения.

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