Министр здравоохранения РК озвучил прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции

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НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 26 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 932 688 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 132;

в городе Алматы - 230;

в городе Шымкенте - 38;

в Акмолинской области - 121;

в Актюбинской области - 45;

в Алматинской области - 88;

в Атырауской области - 30;

в ВКО - 90;

в Жамбылской области - 26;

в ЗКО - 47;

в Карагандинской области - 152;

в Костанайской области - 110;

в Кызылординской области - 34;

в Мангистауской области - 7;

в Павлодарской области - 223;

в СКО - 147;

в Туркестанской области - 31.

В Казахстане за сутки 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 876 699 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 938 человек (43 988 КВИ+ и 5 950 КВИ-), из них: в стационарах находятся 8584 пациента, на амбулаторном лечении - 41 354 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 628 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 101 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 октября 2021 года зарегистрирован 12 001 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 октября от КВИ+ скончались 26 человек.

25 октября 2021 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 266 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 968, летальных случаев - 5020, выздоровевших - 67 998.

На 26 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 212 313 человек, вторым компонентом - 7 393 113 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.