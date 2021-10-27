Министр здравоохранения РК озвучил прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе заседания правительства озвучил прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по КВИ на ближайшие три месяца. Так, при пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в ноябре составит до 1800 случаев, в декабре - до 2350. Согласно реалистичному сценарию: в ноябре - до 1650, в декабре - до 1600 случаев в сутки. При оптимистичном сценарии: в ноябре - до 1500, в декабре - до 1100 случаев в сутки", - сообщил глава Минздрава.
Он отметил, что в Казахстане заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние две недели снизилась на 11%.
На сегодняшний день в "зеленой" зоне находятся восемь регионов (Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская и Мангистауская области).
РК и пять регионов (Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области) находятся в "желтой" зоне.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.
Цой также проинформировал, что в целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость коронавирусом снизилась в 4,5 раз, а летальность в 4,8 раз.
По состоянию на 23.59 25 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 931 137 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.