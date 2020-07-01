Министр здравоохранения РК представил Токаеву три прогноза по карантину в Казахстане

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой представил Касым-Жомарту Токаеву три прогноза по карантину, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания в Акорде новый министр здравоохранения РК заявил о необходимости четырехнедельного карантина в республике.

С 10 июня 2020 года мы наблюдаем значительный рост пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни регистрация дошла до 2,5 тыс. новых случаев таких пневмоний в день. Соответственно, нашими экспертами в области эпидемиологии были составлены прогнозы количества случаев и необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидемиологической ситуации", - сказал глава МЗРК.

Согласно первому сценарию, без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается в 300 тысяч.

Второй сценарий - двухнедельный жесткий карантин в масштабе всей республики, как это было весной. При этом сценарии будет регистрироваться до 7000 пациентов в сутки, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тыс.

Третий сценарий - четырехнедельный жесткий карантин. При этом сценарии к концу августа в сутки нужно будет госпитализировать по 2500 человек в день, потребность в койках возрастет до 30 тыс.





Данный (третий) прогноз считаю наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры", - добавил министр.





Вместе с тем министр рассказал, что группа казахстанских ученых проводит изучение бактериального и вирусного пейзажа у пациентов с выраженной формой пневмонии и неподтвержденным диагнозом COVID-19 в шести крупных городах с высокими показателями заболеваемости и смертности. Данные исследования позволят оценить потенциал по дополнительному снижению бремени осложнений у пациентов с тяжелыми формами болезни путем применения вакцин, сообщили в пресс-службе МЗ РК.





Результаты исследований будут доступны 3 июля и позволят принять решение о возможности их применения лицами, находящимися в группе риска. Необходимо использовать все имеющиеся в стране ресурсы, и с учетом эпидситуации считаю необходимым наделить акиматы полномочиями по привлечению и перепрофилизации коек стационаров вне зависимости от формы собственности и уровня подведомственности", - заключил Алексей Цой

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