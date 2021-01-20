Министр здравоохранения РК рассказал о прогнозах распространения COVID-19

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства рассказал о прогнозах распространения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По его словам, рабочей группой по прогнозированию Министерства здравоохранения составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации.

Вероятный пик регистрации случаев заболевания возможен уже в конце марта текущего года", - сказал он.

По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки. Максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тысячи коек. Тем не менее введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется.

При реалистичном и пессимистичном сценарии ежедневная регистрация может достигнуть 6 и 9 тысяч случаев, соответственно, а занятость коечного фонда составит до 45 тысяч коек, то есть не превысит 52 тысячи коек, которые доступны для больных КВИ, но приведут к необходимости введения жестких карантинных мер во избежание перегрузки системы здравоохранения и обеспечения качественного медицинского обслуживания, сообщается в Telegram-канале kzCORONAVIRUS2020.KZ.

По показателю уровня распространения заболеваемости Казахстан находится в зоне умеренного риска или в "желтой зоне". Кроме того, министр здравоохранения отметил, что "британский" штамм коронавируса на территории Казахстана не выявлен.

К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения Covid-19 находятся 6 регионов РК: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан. В "желтой зоне" - Западно-Казахстанская, Алматинская и Карагандинская области. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,1. Загруженность инфекционных коек - 32%, реанимационных - 23%.

Как сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, на сегодняшний день в отдельных регионах Казахстана на основании решения санитарных врачей выставлены 15 санитарных постов: в Алматинской - 9, Костанайской - 4, Актюбинской - 2 поста и 4 блокпоста в Атырауской области.

Также он поручил акимам регионов принять ограничительные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, обеспечить строгое соблюдение населением и субъектами бизнеса установленных санитарных норм. В недельный срок провести ревизию запасов средств индивидуальной защиты и антиковидных лекарств в инфекционных стационарах и организациях первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, Министерству внутренних дел совместно с акиматами поручено усилить работу мониторинговых групп.

Он также отметил, что необходимо совместно с Министерством информации усилить разъяснительную работу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства