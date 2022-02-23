Министр здравоохранения РК рассказала об эпидемиологической ситуации по КВИ

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В РК эпидемиологическая ситуация по КВИ стабилизируется, ежесуточный прирост заболеваемости за последнюю неделю снизился до 1200 случаев в сутки, что отразилось и на коэффициенте распространенности инфекции, который составляет меньше единицы и равен 0,6", - сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.
По ее словам, первым компонентом привито 82,1% подлежащего взрослого населения, вторым компонентом - 9,4 млн. Ревакцинацию прошли 2,43 млн человек.
Отмечается положительная динамика показателей эпидситуации. Так, за последний месяц среднесуточное количество случаев коронавирусной инфекции снизилось в 34 раза. Число лиц, получающих стационарное лечение, снизилось в 2,3 раза", - сказала глава Минздрава РК.
Она отметила, что на сегодня в организациях здравоохранения продолжают лечение более 30 тыс. пациентов, из них 86% на амбулаторном уровне и 14% на стационарном.
Кроме того, министр здравоохранения сообщила, что выявлена циркуляция варианта Омикрон во всех регионах страны, она составила 72% от общего числа исследованных образцов. Также продолжает циркулировать дельта-штамм. Его выявляют в 25% случаев от общего числа образцов.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизируется. Большинство регионов уже в "зеленой зоне". Тем не менее мониторинг за эпидемиологической ситуацией нужно сохранять", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Он напомнил, что по поручению президента продолжаются послабления для бизнеса и населения.
Вместе с тем акиматам необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения, во всех регионах для этого имеется достаточное количество вакцин. По ревакцинации самый низкий охват в столице и Атырауской области. Прошу акимов отстающих регионов усилить контроль за данной работой", - поручил премьер.