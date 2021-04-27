Минздрав: исследования подтвердили безопасность вакцины QAZVAC

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Отчеты по результатам первой, второй фаз и промежуточный отчет третьей фазы клинических исследований вакцины QAZVAC подтверждают ее безопасность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании предоставленных отчетов, в соответствии с правилами временной государственной регистрации вакцин против COVID-19, вакцина допускается к медицинскому применению . Временное регистрационное удостоверение QAZVAC было выдано 31 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Третья стадия испытаний казахстанской вакцины уже прошла отметку в 50% субъектов исследования, предусмотренных протоколом. Ее завершение планируется 25 июня текущего года. После этого будет проведена полная оценка эффективности QAZVAC", - отметили в ведомстве.

В то же время, как подчеркнули в Минздраве, клинические исследования вакцин, в том числе в III фазе, продолжаются во всем мире. В частности, исследования по "Спутник V" Российская Федерация планирует завершить только в начале мая 2021 года, а многие фармацевтические компании мира закончат исследования своих разработок к 2022-2023 годам.

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией, решения об ускоренном допуске вакцин от коронавирусной инфекции к медицинскому применению принимаются во многих регуляторных органах мира. Вакцинация все еще остается самым эффективным способом борьбы с распространением заболевания и надежным методом формирования коллективного иммунитета. При этом, несмотря на короткие сроки допуска вакцин к применению, их проверка на качество и безопасность проводится тщательно и с соблюдением всех требований.

Временная регистрация вакцины может быть приостановлена или отменена в случаях выявления нежелательных реакций, получения данных о неблагоприятном соотношении "польза-риск" или наличия вступившего в силу судебного решения о нарушении исключительных прав третьих лиц на изобретение или полезную модель", - уточнили в пресс-службе.

Вакцинация против COVID-19 в Казахстане является добровольной, и вакцинируемый также вправе выбирать вакцину, которой он желает привиться из тех, которые доступны на момент вакцинации.

Вакцина QAZVAC - инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки РК. По предварительным данным, ее эффективность - выше 90%.

Вакцинация проводится внутримышечно в 2 этапа, промежуток между введениями первой и второй дозы - 21 день. Вакцинация рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Эффективность и безопасность для детей до 18 лет не изучалась.

50 тысяч доз вакцины QAZVAC уже распределили по регионам: по 6000 доз получили Нур-Султан и Алматы , по 4000 - Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, остальные регионы - по 2000 доз. Ожидается, что в мае выпустят ещё 50 тысяч доз. В будущем производство препарата поэтапно увеличат до 500 тыс. доз в месяц.

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