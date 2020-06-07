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Минздрав изменит структуру статистики COVID-19

06.06.2020, 15:52 12259
Минздрав изменит структуру статистики COVID-19
Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК будет публиковать статистику по носителям COVID-19 без клинических проявлений болезни (бессимптомные носители), передает Kazakhstan Today.
 
Ранее Минздрав ежедневно вел статистику по случаям заболевания коронавирусной инфекцией, в которой учитывались случаи симптомных и бесклинических проявлений болезни COVID-19. 
 

С сегодняшнего дня на всех официальных источниках в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители бесклинических проявлений COVID-19 (бессимптомные носители). Данная практика является международной и используется в разных странах", - сообщили в ведомстве. 

 
Отмечается, что такое разделение будет отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. В то же время люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.
 
В Казахстане при тестировании порядка 60% выявленных больных - бессимтомные носители инфекции. 
 

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться отслеживание носителей бесклинических проявлений болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

 
По данным ведомства, за 3-5 июня зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику: 
 
Акмолинская область - 8;
 
Актюбинская область - 11;
 
Алматинская область - 60;
 
Атырауская область - 42;
 
Восточно-Казахстанская область - 31;
 
Жамбылская область - 12;
 
Западно-Казахстанская область - 79;
 
Карагандинская область - 77;
 
Костанайская область - 3;
 
Кызылординская область - 32;
 
Мангистауская область - 57;
 
Павлодарская область - 6;
 
Туркестанская область - 21;
 
Северо-Казахстанская область - 24;
 
город Алматы - 70;
 
город Нур-Султан - 98;
 
город Шымкент - 56.
 
Напомним, что в Казахстане за минувшие сутки всего было выявлено 199 заболевших коронавирусом.
 

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