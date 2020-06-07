Минздрав изменит структуру статистики COVID-19

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК будет публиковать статистику по носителям COVID-19 без клинических проявлений болезни (бессимптомные носители), передает Kazakhstan Today.

Ранее Минздрав ежедневно вел статистику по случаям заболевания коронавирусной инфекцией, в которой учитывались случаи симптомных и бесклинических проявлений болезни COVID-19.

С сегодняшнего дня на всех официальных источниках в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители бесклинических проявлений COVID-19 (бессимптомные носители). Данная практика является международной и используется в разных странах", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что такое разделение будет отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. В то же время люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.

В Казахстане при тестировании порядка 60% выявленных больных - бессимтомные носители инфекции.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться отслеживание носителей бесклинических проявлений болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, за 3-5 июня зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:

Акмолинская область - 8;

Актюбинская область - 11;

Алматинская область - 60;

Атырауская область - 42;

Восточно-Казахстанская область - 31;

Жамбылская область - 12;

Западно-Казахстанская область - 79;

Карагандинская область - 77;

Костанайская область - 3;

Кызылординская область - 32;

Мангистауская область - 57;

Павлодарская область - 6;

Туркестанская область - 21;

Северо-Казахстанская область - 24;

город Алматы - 70;

город Нур-Султан - 98;

город Шымкент - 56.

Напомним, что в Казахстане за минувшие сутки всего было выявлено 199 заболевших коронавирусом.

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