Минздрав изменит структуру статистики COVID-19

Ранее Минздрав ежедневно вел статистику по случаям заболевания коронавирусной инфекцией, в которой учитывались случаи симптомных и бесклинических проявлений болезни COVID-19.
С сегодняшнего дня на всех официальных источниках в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители бесклинических проявлений COVID-19 (бессимптомные носители). Данная практика является международной и используется в разных странах", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что такое разделение будет отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. В то же время люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.
В Казахстане при тестировании порядка 60% выявленных больных - бессимтомные носители инфекции.
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться отслеживание носителей бесклинических проявлений болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
По данным ведомства, за 3-5 июня зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:
Акмолинская область - 8;
Актюбинская область - 11;
Алматинская область - 60;
Атырауская область - 42;
Восточно-Казахстанская область - 31;
Жамбылская область - 12;
Западно-Казахстанская область - 79;
Карагандинская область - 77;
Костанайская область - 3;
Кызылординская область - 32;
Мангистауская область - 57;
Павлодарская область - 6;
Туркестанская область - 21;
Северо-Казахстанская область - 24;
город Алматы - 70;
город Нур-Султан - 98;
город Шымкент - 56.
Напомним, что в Казахстане за минувшие сутки всего было выявлено 199 заболевших коронавирусом.
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