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Минздрав: Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом, начинается полномасштабный скрининг

15.04.2020, 21:19 35047
Минздрав: Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом, начинается полномасштабный скрининг
Фото: u-f.ru
Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
 

Страна переходит в пиковую стадию заболеваемости. Уровень инфицирования сейчас составляет 7 человек на 100 тысяч населения", - сообщили в ведомстве.

 
Отмечается, что в этой связи, помимо карантина, начинается полномасштабный скрининг тех, кто задействован в обеспечении жизнедеятельности населенных пунктов и имеет наибольший риск заражения. 
 

Тестирование началось с 10 апреля и будет проводиться до 20 апреля. Наряду с этим, медицинский персонал в поликлиниках и больницах будет осуществлять помощь в средствах индивидуальной защиты", - отметили в Минздраве.

 
На сегодняшний день в стране подтверждены 1290 случаев COVID-19, 240 выздоровели, 16 скончались. Кроме того, на текущий момент зарегистрировано 370 случаев КВИ среди медицинских работников в 13 регионах Казахстана. Наиболее высокое число в Алматы - 197 человек, в столице - 92, в СКО - 15, в Атырау - 17. 
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 128 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

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