Минздрав Казахстана не исключает возможность вакцинации детей от КВИ

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга в СЦК первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что ведомство не исключает возможность вакцинации детей от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Марат Шоранов подчеркнул, что сроки принятия такого решения будут зависеть от результатов исследований.

Сейчас многие производители ведут тестирование по поводу влияния вакцинации на детей. И по мере получения данных, мы будем дополнительно анализировать и оценивать возможность включения данной категории к вакцинации", - сообщил Шоранов.

На сегодня в Казахстане детям до 18 лет вакцинацию против коронавируса не проводят.

Ранее академик клинической и фундаментальной медицины Республики Казахстан, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ имени Асфендиярова и Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев призвал переболевших коронавирусом и обладающих низкими показателями антител, сделать прививку от коронавируса, так как их "иммунный ответ" слабее, нежели после прохождения вакцинации.

По состоянию на 23.59 13 апреля в Казахстане зарегистрировано 276 054 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 276 054 случая.

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