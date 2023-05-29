Минздрав Казахстана официально отменил все ограничения по COVID-19

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе. Об этом - Для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.





В соответствии с инструкцией производителя вакцина "Комирнати/Омикрон" рекомендована только для ревакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Данная вакцина не может применяться для полного курса вакцинации", - пояснили в ведомстве.





С целью обеспечения лучшей защиты от циркулирующих и постоянно меняющихся штаммов вируса производители вакцин ведут постоянный мониторинг за штаммовым составом вируса и принимают меры по обновлению состава вакцин. Вакцина "Комирнати/Омикрон" - это вакцина, состав которой обновлен с учетом появления новых вариантов штамма коронавируса и содержит субварианты Omicron BA.4 и BA.5.





Отмечается, что вакцина "Комирнати/Омикрон" будет распределена по регионам и доступна для ревакцинации против коронавирусной инфекции.





Напомним, что в настоящее время на территории Казахстана для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: "КазВак" (РК), "Синофарм" (Китай), "Комирнати" ("Пфайзер", США).





Следует отметить, что омикрон-штамм COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 99,8% исследованных образцов в республике Казахстан. Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в 99,5% циркулируют варианты ВА.4, ВА.5 и в 0,5% BQ.1 (цербер).





Единственным эффективным и безопасным способом защиты от коронавируса является вакцинация, а также ревакцинация, которая позволяет сохранить иммунный ответ на продолжительное время.





В этой связи Министерство здравоохранения РК призывает население страны к ревакцинации против КВИ и внести свой вклад в поддержание коллективного иммунитета и недопущение роста заболеваемости данной инфекцией. Не откладывайте ревакцинацию, защитите себя и своих близких от коронавирусной инфекции и его осложнений заранее", - заключили в Минздраве.