Минздрав: Казахстанцам не выдается бумажный паспорт вакцинации

НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Казахстанцам на данный момент бумажный паспорт вакцинации не выдается, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе ведомства рассказали, что сейчас среди населения распространяется информация о том, что бумажный паспорт, который якобы выдает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, можно заказать за деньги.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля не выдает никакие паспорта вакцинации в бумажном варианте на фирменном бланке. Если будут такие изменения, мы обязательно заранее сообщим всем гражданам нашей республики. Такой вопрос даже не рассматривается", - подчеркнули в Комитете.

В ведомстве предупредили, что единственным действительным паспортом вакцинации является электронный. Также в комитете обратились к казахстанцам быть внимательнее и попросили не поддаваться на уловки мошенников.

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