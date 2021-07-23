Минздрав Кубы сообщил об осложнениях у детей после COVID-19

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МЕХИКО. 22 ИЮЛЯ - Минздрав Кубы сообщил о возможном влиянии COVID-19, перенесенного в детском возрасте, на последующее развитие сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических отклонений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате многопрофильных консультаций в первичной и вторичной медико-санитарной помощи было обнаружено, что после заражения COVID-19 часто обнаруживаются психологические, сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, кишечные и легочные нарушения", - сообщила доктор Лисетт Росарио Лопес Гонсалес в статье, опубликованной Минздравом Кубы, пишет РИА Новости .

Согласно тексту, среди осложнений у детей после этой болезни наиболее распространены сердечно-сосудистые заболевания, такие как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление внешнего слоя, покрывающего сердце), гипертрофия желудочков, обильное потоотделение, высокое кровяное давление и аритмия, даже у младенцев. Кроме того, описаны некоторые неврологические изменения, в которых обнаружен энцефалит (воспаление головного мозга), нарушение работы почек и кишечника.

Лопес Гонсалес упомянула исследования, которые показывают, что симптомы могут продолжаться от шести месяцев до года после заражения, подчеркнув, что эта тема еще изучается.

Кубинские родители должны знать, что главная вакцина, доступная человечеству для борьбы с пандемией, - это профилактика и забота о своем здоровье, потому что даже в странах, где вакцинация продвинулась в наибольшей степени, игнорирование мер биобезопасности приводит к росту заболеваемости. Вакцины имеют большое значение, но в этой ситуации они должны подкрепляться личной и семейной ответственностью", - рекомендовала Лопес-Гонсалес.

По последней информации Минздрава Кубы, в стране с населением 11 миллионов человек вакцинированы 3,38 миллиона жителей, из них тремя дозами - 2,11 миллиона. В начале мая к использованию в стране были допущены две кубинских вакцины - Abdala и Soberana 02.

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